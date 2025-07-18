"Невідомі дрони" знову завітали до Підмосков'я: росіяни розлючені та ниють про вибухи

Окрім Московської області, вибухи було чутно і на Орловщині

Росія вночі на 18 липня знову була атакована "невідомими дронами". Зокрема, було дуже гучно у Московській області, Підмосков'ї та Орловській області, росіяни традиційно розповідають казки про "знищення БПЛА".

Про атаку повідомили російські канали. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито змогла збити два безпілотники.

Відомо, що вибухи чули в Істринському муніципальному окрузі та біля міста Звенигород в Московській області. Місцеві мешканці дуже розлючені тим, що протиповітряна оборона дуже довго намагалася збити дрони – скаржаться, що було чутно дуже багато вибухів. Окрім цього, росіяни змушені були ввести план "Килим" в аеропорту "Внуково". На виліт затримано вісім рейсів, на приліт 20, один довелося взагалі скасувати.

Окрім Московської області, вибухи було чутно і на Орловщині. Зокрема біля Орла місцеві мешканці чули приблизно півдесятка вибухів, а в районі населеного пункту Знам'янка за кілька кілометрів від Орла було чутно вибухи та видно яскраві спалахи на землі. Офіційних коментарів щодо "збиття БПЛА" або наслідків атаки немає.

Нагадаємо, що українські безпілотники в ніч на 17 липня активно били по російських об'єктах військової промисловості. Вибухи було зафіксовано у Підмосков'ї, Москві, Тульській області, Бєлгороді та Воронежі, припускається, що є влучання та наслідки.

Зокрема Москву 17 липня за даними мера російської столиці Сергія Собяніна, атакували три безпілотники. Усі три дрони нібито збила російська протиповітряна оборона. Вибухи чули в Зеленограді, у Солнєчногорську, а в н/п Алабушево внаслідок прильоту зникло світло.

Нагадаємо, що місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.