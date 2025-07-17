Українські дрони над Москвою: росіяни скаржаться на вибухи

У місцевих каналах нарахували не менше 10 вибухів тільки над Зеленоградом, було гучно й в інших містах біля Москви

Українські дрони в ніч на 17 липня дісталися не тільки Бєлгорода, але й Підмосков'я та Москви. Мешканці передмість російської столиці скаржаться на сильні вибухи та активну роботу протиповітряної оборони.

Атаку підтвердив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, протиповітряна оборона нібито збила аж три українських безпілотники – спочатку два, а згодом ще один.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — написав він.

У місцевих каналах нарахували не менше 10 вибухів тільки над Зеленоградом – мешканці скаржаться, що протиповітряна оборона працює дуже активно, але вкрай безсистемно. Окрім того, вибухи було чутно у Солнєчногорську в Московській області, а також у населених пунктах Літкіно, Бакєєве та Алабушеве. В останньому є перебої зі світлом після особливо сильного вибуху.

Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 48 українських безпілотників. Дрони "збивали" над територією Бєлгородської, Брянської, Липецької та Орловської областей. Під атакою опинилися місто Рославль у Смоленській області РФ та Воронєж.

Нагадаємо, що місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.

Також у ніч на 11 липня українські ударні дрони масово атакували Росію. Вибухи лунали у Тульській області та навіть Підмосковʼї. Під атакою опинилися Тула та місто Дубна у Підмосков'ї.