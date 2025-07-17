Москва, Бєлгород, Підмосков'я, Тула та Воронєж: українські безпілотники вночі добряче пройшлись по Росії (фото, відео)

Є ураження важливих російських військово-промислових об'єктів

Українські безпілотники в ніч на 17 липня активно били по російських об'єктах військової промисловості. Вибухи було зафіксовано у Підмосков'ї, Москві, Тульській області, Бєлгороді та Воронежі, припускається, що є влучання та вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У мережі вже з'явилася низка відео з атакованих російських регіонів, де можна побачити вибухи та почути звуки або роботи протиповітряної оборони, або влучань БПЛА по цілях.

Зазначимо, Москву за даними мера російської столиці Сергія Собяніна, атакували три безпілотники. Усі три дрони нібито збила російська протиповітряна оборона. Вибухи чули в Зеленограді, у Солнєчногорську, а в н/п Алабушево внаслідок прильоту зникло світло.

У Бєлгороді наліт дронів відбувся ввечері з 16 на 17 липня. Внаслідок атаки нібито є загиблий — скоріше за все, з-поміж росіян, які попри повітряну тривогу намагалися спостерігати за роботою російської ППО. Не виключається, що цілком традиційно для Росії загиблого вбило уламками ракети від "Панциря-С1". Ракети цих російських систем постійно замість збиття дронів влучають у житлові будівлі та вбивають цивільних в самій Росії.

Також у Воронєжі вночі на 17 липня пролунали сильні вибухи, заявлено про "збиття" п'яти безпілотників. Російські канали опублікували відео з місця подій. Що саме вразили українські безпілотники у місті, з якого постійно запускають по Україні балістичні ракети, поки що невідомо.

Проте росіяни вже пишуть, що нібито було уражено багатоповерховий будинок, є руйнування на 16-му поверсі. Припускається, що система ППО збила дрон над житловою будівлею, а уламки впали на дім. Фото уламків вже поширюють російські канали.

Наслідки роботи російської ППО у Воронєжі

Наслідки роботи російської ППО у Воронєжі

Наслідки роботи російської ППО у Воронєжі

Наслідки роботи російської ППО у Воронєжі

В Тульській області під ударом БПЛА опинився хімічний комбінат "Щекиноазот" у населеному пункті Щьокіно. Місцеві мешканці чули понад 10 вибухів. Попередньо, завод отримав кілька уражень безпілотниками, після чого там почався аварійний викид азоту. Відповідні відео публікують російські канали та український моніторинг.

Наслідки удару по азотному заводу в Тульській області РФ

Наслідки удару по азотному заводу в Тульській області РФ

Наслідки удару по азотному заводу в Тульській області РФ

Азотний завод у Щьокіно

Нагадаємо, що місто Єлець у Липецькій області Росії 15 липня атакували безпілотники. Під удар потрапило важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), яке працює на російську окупаційну армію, та вже було атаковано у травні та липні цього року. Також гучно було у Воронежі.

Також у ніч на 11 липня українські ударні дрони масово атакували Росію. Вибухи лунали у Тульській області та навіть Підмосковʼї. Під атакою опинилися Тула та місто Дубна у Підмосков'ї.