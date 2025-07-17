Москва, Белгород, Подмосковье, Тула и Воронеж: украинские беспилотники ночью изрядно прошлись по России (фото, видео)

Есть поражение важных российских военно-промышленных объектов

Украинские беспилотники в ночь на 17 июля активно били по российским объектам военной промышленности. Взрывы были зафиксированы в Подмосковье, Москве, Тульской области, Белгороде и Воронеже, предполагается, что есть попадания и взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ. В сети уже появился ряд видео из атакованных российских регионов, где можно увидеть взрывы и услышать звуки либо работы противовоздушной обороны, либо попадания БПЛА по целям.

Отметим, Москву по данным мэра российской столицы Сергея Собянина, атаковали три беспилотника. Все три дроны якобы сбила российская противовоздушная оборона. Взрывы слышали в Зеленограде, в Солнечногорске, а в н/п Алабушево в результате прилета исчез свет.

В Белгороде налет дронов произошел вечером с 16 на 17 июля. В результате атаки якобы имеется погибший — скорее всего, среди россиян, которые, несмотря на воздушную тревогу, пытались наблюдать за работой российского ПВО. Не исключается, что вполне традиционно для России погибшего убило обломками ракеты от "Панциря-С1". Ракеты этих российских систем постоянно вместо уничтожения дронов попадают в жилые здания и убивают гражданских в России.

Также в Воронеже ночью на 17 июля прогремели сильные взрывы, заявлено об "уничтожении" пяти беспилотников. Российские каналы опубликовали видео с места происшествия. Что поразили украинские беспилотники в городе, из которого постоянно запускают по Украине баллистические ракеты, пока неизвестно.

Однако россияне уже пишут, что якобы было поражено многоэтажное здание, есть разрушение на 16-м этаже. Предполагается, что система ПВО сбила дрон над жилым зданием, а обломки рухнули на дом. Фото обломков уже распространяют российские каналы.

Последствия работы российской ПВО в Воронеже

Последствия работы российской ПВО в Воронеже

Последствия работы российской ПВО в Воронеже

Последствия работы российской ПВО в Воронеже

В Тульской области под ударом БПЛА оказался химический комбинат "Щекиноазот" в населенном пункте Щекино. Местные жители слышали более десяти взрывов. Предварительно завод получил несколько ударов беспилотниками, после чего там начался аварийный выброс азота. Соответствующие видео публикуют российские каналы и украинский мониторинг.

Последствия удара по азотному заводу в Тульской области

Последствия удара по азотному заводу в Тульской области

Последствия удара по азотному заводу в Тульской области

Азотный завод в Щекино

Напомним, что Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), работающее на российскую оккупационную армию, и уже было атаковано в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.

Также в ночь на 11 июля украинские ударные дроны массово атаковали Россию. Взрывы звучали в Тульской области и даже в Подмосковье. Под атакой оказались Тула и город Дубна в Подмосковье.