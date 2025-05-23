Минус завод: в Липецкой области украинские дроны подожгли важное российское предприятие (видео, карта) - обновлено

Российские власти традиционно рассказывают сказки о "сбитии БПЛА" и о "падении обломков"

В России продолжается кампания по уничтожению оборонной промышленности. Украинские ударные беспилотники ночью 23 мая посетили Елец в Липецкой области. Многочисленные взрывы прогремели на важном предприятии "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), которое работает на российскую оккупационную армию и производит химические источники тока.

Обновлено. Продукция завода, который был атакован, используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал", сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. "Энергия" является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами России, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром.

Об атаке сообщили российские информационные каналы. Удар по заводу также вынужден был подтвердить губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который традиционно для российских властей соврал, сказав о "падении обломков" и заявил, что сообщения о "утечке опасных веществ" с атакованного завода якобы не соответствуют действительности.

"В результате падения БПЛА и пожара в промышленной зоне Ельца пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", – заявил он. Также Артамонов обвинил "обломки БПЛА" в падении на многоквартирный жилой дом, где повреждено по меньшей мере 20 квартир. На самом деле, дом был поврежден из-за беспорядочной работы российской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить беспилотники.

Работа ПВО россиян, кстати, была активной, но не слишком результативной. По данным российских каналов, на территории завода слышали не менее 10 взрывов, там начался сильный пожар. Точный размер повреждений пока неизвестен, но можно говорить о временном выходе завода из строя.

ПАО "Энергия" производит химические источники тока (в основном аккумуляторы) для нужд военной авиации, речного и морского флота, наземной радиотехники и связи, а также для беспилотников. Из-за своей деятельности завод находится под санкциями США и Европейского Союза, а Украина ввела против него собственные "дроновые санкции".

Напомним, что Россия в ночь на 23 мая находилась под очередной массированной атакой ударных беспилотников. В частности, БПЛА атаковали Рязань, Иваново, Тулу и окрестности Москвы, россияне традиционно врали про множество "сбитых беспилотников", а в сети активно распространялись фото и видео попаданий. Россияне заявили, что это якобы третий день непрерывных атак БПЛА на российскую территорию, а общее количество "сбитых беспилотников" российское министерство обороны оценило в сумасшедшую цифру в 644 единицы, завысив ее по меньшей мере раз в пять.

Отметим, что взрывы в России раздавались в ночь на 22 мая. Неспокойная ночь была в Тульской, Липецкой, Калужской и Орловской областях, однако наиболее интенсивные налеты наблюдались в Московской области. А 21 мая был атакован Болховский завод полупроводниковых устройств (АО "БЗПП") в Орловской области России. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.