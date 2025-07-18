"Неизвестные дроны" снова посетили Подмосковье: россияне разъярены и ноют про взрывы

Кроме Московской области, взрывы были слышны и на Орловщине.

Россия ночью на 18 июля снова была атакована "неизвестными дронами". В частности, было очень громко в Московской области, Подмосковье и Орловской области, россияне традиционно рассказывают сказки об "уничтожении БПЛА".

Об атаке сообщили российские каналы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить не меньше двух беспилотников.

Известно, что взрывы слышали в Истринском муниципальном округе, возле городов Звенигород, Солнечногорск и Дмитров в Московской области.

Местные жители очень разъярены тем, что противовоздушная оборона очень долго пыталась сбить дроны – жалуются, что было слышно много взрывов. Кроме этого, россияне вынуждены были ввести план "Ковер" в аэропорту "Внуково". На вылет задержаны восемь рейсов, на прилет 20, один пришлось вообще отменить.

Кроме Московской области, взрывы были слышны и на Орловщине. В частности, около Орла местные жители слышали примерно полдесятка взрывов, а в районе населенного пункта Знаменка в нескольких километрах от Орла были слышны взрывы и видны яркие вспышки на земле. Официальных комментариев по поводу "уничтожения БПЛА" или последствий атаки нет.

Напомним, что украинские беспилотники в ночь на 17 июля активно били по российским объектам военной промышленности. Взрывы были зафиксированы в Подмосковье, Москве, Тульской области, Белгороде и Воронеже, предполагается, что есть попадания и последствия.

В частности, Москву 17 июля по данным мэра российской столицы Сергея Собянина, атаковали три беспилотника. Все три дроны вроде бы сбила российская противовоздушная оборона. Взрывы слышали в Зеленограде, в Солнечногорске, а в н/п Алабушево в результате прилета исчез свет.

Напомним, что Елец в Липецкой области России 15 июля атаковали беспилотники. Под удар попало важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), работающее на российскую оккупационную армию, и уже было атаковано в мае и июле этого года. Также громко было в Воронеже.