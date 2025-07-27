Мінус нефтебаза: дрони прилетіли до Волгоградської області РФ та влаштували пожежу (відео)

Відразу два важливі об'єкти потрапили під удар безпілотників у Волгограді

В Росії у ніч на 27 липня "невідомі дрони" атакували нафтобазу стратегічного резерву у Волгоградській області. Об'єкт уражено вдало, якщо судити по відео "об'єктивного контролю", які опублікували російські новинні канали та українські моніторингові пабліки.

На більшості опублікованих відео можна побачити полум'я, яке вирує на атакованому об'єкті та великі клуби чорного диму. Місцеві мешканці у коментарях підтверджують, що було атаковано саме нафтобазу. Численні фото та відео наслідків атаки вже з'явилися у мережі. Також, за даними місцевих ЗМІ, ударні дрони попутно "прихопили" підстанцію біля Волгограда: об'єкт зруйновано.

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Наслідки удару по Волгограду в Росії

Росіяни тим часом традиційно займаються брехнею. Зокрема губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров ані слова не сказав про ураження нафтобази та підстанції. Натомість він привселюдно набрехав у дописі, що російська протиповітряна оборона нібито "знищила усі безпілотники", які атакували Волгоградську область.

"Сьогодні вночі ЗСУ зробили спробу атакувати об'єкти на території Волгоградської області за допомогою БПЛА. Підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці у Жовтневому районі. Фахівці оперативних та ремонтних служб, а також РЗ проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків", — сказано у повідомленні чиновника.

Окрім цього, як повідомляють російські канали, у регіоні ввели план "Килим". Росавіація заборонила польоти в районі аеропортів Волгограда, шість рейсів затримано на виліт.

Нагадаємо, що Ставрополь у Росії зазнав атаки безпілотниками рано вранці у суботу, 26 липня. За попередніми даними, під ударом опинилися два важливих підприємства. Під удар потрапили радіозавод стратегічного значення та один з найбільших в Росії виробників програмного забезпечення для безпілотників.

Також вибухи у Сочі пролунали в ніч на четвер, 24 липня, це російське місто у Краснодарському краї атакували безпілотники. Дрони могли влучити в один із залізничних мостів, російська влада заявила про приліт у нафтобазу.

Як повідомляв "Телеграф", в окупованому Криму ввечері 23 та вночі 24 липня також пролунала серія вибухів біля військових об'єктів окупантів. Під удар потрапили аеродроми "Кача" поблизу Севастополя та "Сакі" біля селища Новофедорівка.