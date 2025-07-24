Росія знову під атакою: Сочі зустрічає багато безпілотників (відео)

За попередньою інформацією було вражено нафтобазу міського аеропорту

Росія в ніч проти 24 липня знову зазнала обстрілу. Цього разу дрони пішли через окупований Крим у бік південних областей РФ.

За даними моніторингових каналів, дісталося курортному місту Сочі (Краснодарський край). Попередньо там була вражена нафтобаза в Адлерському районі міста.

На тлі цього в мережі з’явилося безліч відеозаписів, на яких чути вибухи та видно результати прильотів.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Як бачимо на одному з відео, чоловік каже, що вибух стався на заправці "Роснефти" в районі сочинського аеропорту.

На одному з відео видно, як снаряди, що трасують, летять слідом за дроном прямо над головами звичайних росіян. Не виключено, що хтось на ранок знайде зайву дірку у стіні своєї багатоповерхівки.

До речі, у Криму теж було неспокійно. Очевидці повідомили, що звуки роботи ППО було чути у селищі Кача.

У ніч на 23 липня російська армія завдала удару по об’єктах цивільної інфраструктури Сум, через що частина обласного центру залишилася без електропостачання.