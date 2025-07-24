Россия вновь под атакой: Сочи встречает много беспилотников (видео)

По предварительной информации была поражена нефтебаза городского аэропорта

Россия в ночь на 24 июля опять подверглась обстрелу. На этот раз дроны пошли через оккупированный Крым в сторону южных областей РФ.

Согласно данным мониторинговых каналов, досталось курортному городу Сочи (Краснодарский край). Предварительно там была поражена нефтебаза в Адлерском районе города.

На фоне этого в сети появилось множество видеозаписей, на которых слышны взрывы и видны результаты прилетов.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика

Как видно на одном из видео, мужчина говорит, что взрыв произошел на заправке "Роснефти" в районе сочинского аэропорта.

На одном из видео видно, как трассирующие снаряды летят вслед за дроном прямо над головами обычных россиян. Не исключено, что кто-то на утро найдет лишнюю дырку в стене своей многоэтажки.

К слову, в Крыму тоже было неспокойно. Очевидцы сообщили, что звуки работы ПВО были слышны в поселке Кача.

В ночь на 23 июля российская армия нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры Сум, из-за чего часть областного центра осталась без электроснабжения.