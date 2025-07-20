В Москві росіяни не можуть нікуди полетіти через "Шереметьево": до чого тут українські дрони (відео)

Сам аеропорт переповнений та не може вмістити усіх, хто чекає на свій рейс

В московському аеропорту "Шереметьєво" на тлі масованої атаки українських ударних безпілотників триває авіаційний колапс. Росіяни змушені "з міркувань безпеки" масово затримувати та скасовувати рейси.

За даними російських ЗМІ, станом на вечір 20 липня в "Шереметьєво" було скасовано понад 100 рейсів, ще 75 затримується, оскільки діє план "Килим". Цей план вводиться за наявності "небезпеки у повітрі".

Сам аеропорт переповнений та не може вмістити усіх, хто чекає на свій рейс. Сотням росіян довелося залишитися у зоні біля виходів на посадку, оскільки місць для розміщення усіх просто не вистачає. Коли скасують "Килим", невідомо.

Нагадаємо, що цього разу авіаколапс в аеропортах Московської області триває з 19 липня. Росіянам довелося закрити більшість аеропортів через загрозу ударних дронів. Окрім "Шереметьєво", також закривали аеропорт "Внуково".

Минулого разу масштабний колапс стався в аеропортах країни-агресора 5 та 6 липня — загалом росіяни скасували та затримали майже 400 рейсів. Найбільш критичною ситуація стала у трьох хабах — московському "Шереметьєво", петербурзькому аеропорті "Пулково" та нижегородському "Стригіно", де авіасполучення було частково паралізоване через тимчасові обмеження в повітряному просторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки Росія втратить через авіаколапс і чому закриття аеропортів у Росії через загрозу дронових атак — це лише побічний ефект. Ситуація викликала у росіян роздратування, а в деяких — подив. У соціальних мережах з'явилися дотепні міркування громадян РФ із цього приводу.