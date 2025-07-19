Москва знову закриває аеропорти: в окрузі літають дрони (фото, відео)

Дрони полетіли на Росію

У російській столиці ще навіть не село сонце, а аеропорти вже закриваються через наліт "гудючих гостей". У передмісті Москви чули вибухи.

Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, щонайменше три дрони були збиті в районі Троїцька. На тлі цього повідомлялося про закриття повітряного простору над аеропортом "Внуково".

У мережі також з’явилися знімки, на яких видно характерні "хмарки" після роботи ППО.

Вибухи над Підмосков’ям

Дрони летіли у бік Москви

Крім того, на одне з відео з мережі можна помітити, що у бік Росії полетіли дрони, які за будовою більше нагадують "Шахеди", ніж типові БПЛА українського виробництва.

Інформації про прильоти поки що не надходило, як і незрозумілі масштаби атаки. У мережі повідомляли про вибухи у багатьох російських областях, але поки що конкретики не з’являлося.

Як повідомлялося раніше, Павлоград зазнав наймасовішої атаки за весь час вторгнення вночі та рано вранці суботи, 19 липня. Росія атакувала це місто на Дніпропетровщині ракетами та безпілотниками. Загалом за ніч Росія застосувала проти України понад 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів.