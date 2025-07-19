Москва опять закрывает аэропорты: в округе летают дроны (фото, видео)
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Дроны полетели на Россию
В российской столице еще даже не село солнце, а аэропорты уже закрываются из-за налета "жужжащих гостей". В пригородах Москвы слышали взрывы.
Согласно сообщениям местных telegram-каналов, по меньшей мере три дрона были сбиты в районе Троицка. На фоне этого сообщалось о закрытии воздушного пространства над аэропортом "Внуково".
В сети также появились снимки, на которых видны характерные "облачка", после работы ПВО.
Кроме того, на одно из видео из сети можно заметить, что в сторону России полетели дроны, которые по строению больше напоминают "Шахеды", чем типичные БПЛА украинского производства.
Информации о прилетах пока не поступало, как и непонятны масштабы атаки. В сети сообщали о взрывах во многих российских областях, но пока конкретики не появлялось.
Как сообщалось ранее, Павлоград подвергся самой массированной атаке за все время вторжения ночью и ранним утром субботы, 19 июля. Россия атаковала этот город на Днепропетровщине ракетами и беспилотниками. Всего за ночь Россия применила против Украины более 300 ударных дронов и более 30 ракет разных типов.