Беспилотники летели прямо над головами. Россияне атаковали Запорожье, возникли пожары (видео) - обновлено

Было очень громко

Взрывы прогремели в Запорожье в ночь на пятницу, 18 июня. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами".

Обновлено. В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Утром его тело было обнаружено на месте прилета, сообщил Федоров. Ночью враг ударил КАБами по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Последствия атаки РФ по Степногорской общине

Степногорская община на карте

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Корреспондент "Телеграфа" подтвердил взрывы и рассказал, что беспилотники летели очень низко, а взрывы были очень громкими.

В результате вражеской атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания. Ранения получил 79-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки на Днепр погиб один человек, еще 5 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз устроила массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.