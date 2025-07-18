Укр

Беспилотники летели прямо над головами. Россияне атаковали Запорожье, возникли пожары (видео) - обновлено

Автор
Елена Руденко
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Россия атакует украинские города дронами Новость обновлена 18 июля 2025, 07:24
Россия атакует украинские города дронами. Фото Коллаж "Телеграф"

Было очень громко

Взрывы прогремели в Запорожье в ночь на пятницу, 18 июня. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами".

Обновлено. В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Утром его тело было обнаружено на месте прилета, сообщил Федоров. Ночью враг ударил КАБами по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Россия атаковала Запорожский район 18. 07.2025
Последствия атаки РФ по Степногорской общине
Степногорская община, Запорожская область, скриншот карты
Степногорская община на карте

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Корреспондент "Телеграфа" подтвердил взрывы и рассказал, что беспилотники летели очень низко, а взрывы были очень громкими.

В результате вражеской атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания. Ранения получил 79-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки на Днепр погиб один человек, еще 5 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз устроила массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.

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#Запорожье #Взрывы #Атака #Беспилотники