В Днепре прогремели многочисленные взрывы: что известно об атаке (фото, видео)

Россияне обстреляли Днепр, в городе видны пожары

В ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру. Согласно данным мониторинговых каналов, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников.

Местные власти о последствиях прилетов пока не сообщали. Однако глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак призывал людей находиться в безопасных местах.

Локальные telegram-каналы информировали о том, что в некоторых местах есть прилеты, кроме того, пожары были зафиксированы в нескольких местах. Первая серия взрывов была зафиксирована около 00:10, а еще одна спустя примерно полчаса.

Около 1:00 Воздушные силы сообщили, что к городу с востока летит еще одна группа дронов.

Также в сети появились фото, на которых видно, как дым поднимается над местом взрывов. Часть российских беспилотников удалось перехватить силам противовоздушной обороны.

Позже мониторинговые группы фиксировали дроны в районе Павлограда и Синельникове.

Пожар в Днепре

Дроны атаковали Днепр

Несмотря на многочисленные взрывы, городские коммунальщики продолжают трудиться не покладая рук. Один из пользователей сети заметил, что спецтехника продолжила мыть дороги во время воздушной тревоги.

Как сообщалось ранее, вечером 16 июля российская армия обстреляла Доброполье в Донецкой области. Удар пришелся по гражданскому объекту в самом центре города. Согласно информации местных властей, погибло два человека, а еще 27 получили ранения.