Вибух за вибухом. Павлоград пережив наймасованіший обстріл (фото)

Ніч та ранок були пекельними

Павлоград зазнав наймасованішої атаки вночі та рано вранці суботи, 19 липня. Росія атакувала це місто на Дніпропетровщині ракетами та безпілотниками.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом", — написав у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через російську атаку у Павлограді пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства, п'ятиповерхівку. Виникли пожежі. Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Пошкоджена багатоповерхівка

Ввечері 18 липня, Росія спрямувала на Дніпропетровщину ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині пошкоджено два приватні будинки.

Нікопольський район росіяни атакували дронами та артилерією. Під обстрілами були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В Марганецькій громаді постраждав 57-річний чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня, Росія завдала масованого удару безпілотниками по Одесі. Загинула жінка, також є постраждалі. Через ворожий удар сталася пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.