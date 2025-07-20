В Москве россияне не могут никуда улететь через "Шереметьево": при чем здесь украинские дроны (видео)

Сам аэропорт переполнен и не может вместить всех, кто ждет своего рейса.

В московском аэропорту "Шереметьево" на фоне массированной атаки украинских ударных беспилотников продолжается авиационный коллапс. Россияне вынуждены "из соображений безопасности" массово задерживать и отменять рейсы.

По данным российских СМИ, по состоянию на вечер 20 июля в Шереметьево было отменено более 100 рейсов, еще 75 задерживается, поскольку действует план "Ковёр". Этот план вводится при наличии "опасности в воздухе".

Сам аэропорт переполнен и не может вместить всех, кто ждет своего рейса. Сотням россиян пришлось остаться в зоне у выхода на посадку, поскольку мест для размещения всех просто не хватает. Когда отменят "Ковер", неизвестно.

Напомним, что на этот раз авиаколлапс в аэропортах Московской области продолжается с 19 июля. Россиянам пришлось закрыть большинство аэропортов из-за угрозы ударных дронов. Кроме "Шереметьево" также закрывали аэропорт "Внуково".

В прошлый раз масштабный коллапс произошел в аэропортах страны-агрессора 5 и 6 июля — всего россияне отменили и задержали почти 400 рейсов. Наиболее критической ситуация стала в трех хабах — московском "Шереметьево", петербургском аэропорту "Пулково" и нижегородском "Стрыгино", где авиасообщение было частично парализовано из-за временных ограничений в воздушном пространстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько Россия потеряет из-за авиаколлапса и почему закрытие аэропортов в России из-за угрозы дроновых атак — это лишь побочный эффект. Ситуация вызвала у россиян раздражение, а у некоторых удивление. В социальных сетях появились остроумные соображения граждан РФ на этот счет.