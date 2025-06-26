Прилетели "добрые дроны": было громко в Москве и в нескольких регионах России (видео, фото)

Москва, Московская, Ростовская и Курская области России принимали в подарок демилитаризацию военных объектов

В России в ночь на 26 июня было очень шумно. Взрывы раздались в Москве, с атаки на которую начинался июнь, Подмосковье, Московской области, Ростовской области, а также в Корнево в Курской области. Россияне заявляли об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны.

По данным российских каналов, были слышны сильные взрывы в разных районах Москвы и Подмосковья. Окрестности российской столицы якобы пытались атаковать ударные беспилотники. Каналы опубликовали видео из разных мест в Подмосковье.

"Атака БПЛА на Дедовск в Истринском районе в Подмосковье, Зеленоград и город Московский в Новой Москве. За пять минут в небе раздалось по меньшей мере пять взрывов", — говорится в одном из сообщений.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что якобы была атака на город. Как всегда, по его заявлению, все беспилотники "были сбиты", несмотря на эти бравурные новости россиянам пришлось ограничивать работу аэропорта "Внуково" — там ввели план "Ковёр".

Кроме того, взрывы были слышны в Ростовской области РФ. Там якобы сбивали ударные дроны. А в населенном пункте Коренево в Курской области произошел сильный "прилет" по расположению одной из российских воинских частей.

Россияне в Ростовской области ноют

В Корнево хорошо прилетело по "расположению" россиян

В Корнево хорошо прилетело по "расположению" россиян

Напомним, что в ночь на 25 июня Россия и оккупированные территории подверглись массовому налету дронов. Взрывы были слышны в нескольких российских областях, а также в Крыму. Среди других целей был поражен военный завод "Атлант Аэро" в Таганроге, где производят дроны и электронику. В результате атаки завод прекратил работу.

Ростовская область была атакована 23 июня, взрывы раздавались в Каменске-Шахтинске. Дроны в очередной раз поджарили находящуюся под управлением Росрезерва нефтебазу комбината "Атлас". Комбинат уже находился под ударами беспилотников. В 2024 году он дважды подвергся атакам — 28 августа после атаки дронов там вспыхнул пожар. Вторая атака произошла в ноябре того же года.