В России "громкая" ночь: дроны разнесли важный военный завод (видео)

Поражен важный завод

В ночь на 25 июня Россия и оккупированные территории подверглись массовому налету дронов. Взрывы были слышны в нескольких российских областях, а также в Крыму.

Согласно информации главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Таганроге был нанесен удар по заводу "Атлант Аэро". Там производят дроны и разную военную электронику, что делает его важным узлом российского военно-промышленного комплекса.

"Он привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов", — написал Коваленко.

На фоне этого в сети уже начали появляться видеозаписи того, как городе звучат взрывы. К слову, автор одного из видео утверждает, что взрыв произошел на местной нефтебазе, однако официального подтверждения информации пока нет.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

На фоне этого telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрыв был слышен на аэродроме в Джанкое.

Как сообщалось ранее, во время недавних атак россияне запустили дроны с боеголовкой, начиненной зажигательной смесью. Один из таковых был сбит неподалеку от Киева.