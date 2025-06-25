У Росії "гучна" ніч: дрони рознесли важливий військовий завод (відео)

Вражений важливий завод

У ніч на 25 червня Росія та окуповані території зазнали масового нальоту дронів. Вибухи було чути у кількох російських областях, а також у Криму.

Згідно з інформацією голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у Таганрозі було завдано удару по заводу "Атлант Аеро". Там виробляють дрони та різну військову електроніку, що робить його важливим вузлом російського військово-промислового комплексу.

"Він залучений до проектів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів", — написав Коваленко.

На тлі цього в мережі вже почали з’являтися відеозаписи того, як лунають місті вибухи. До речі, автор одного з відео стверджує, що вибух стався на місцевій нафтобазі, проте офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

На тлі цього telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що вибух було чутно на аеродромі в Джанкої.

Як повідомлялося раніше, під час недавніх атак росіяни запустили дрони з боєголовкою, начиненою запальною сумішшю. Один із таких був збитий неподалік Києва.