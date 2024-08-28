В России дроны атаковали нефтебазу, которая работает на войну: мощно пылает несколько цистерн (фото и видео)

По официальным данным, люди не пострадали

В ночь на среду, 28 августа в Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе. Таким образом, на территории региона горит уже два подобных объекта, так как горение на нефтебазе в Пролетарске все еще не потушили.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА. По его данным, пострадавших нет. Информация уточняется, добавил он.

Однако пока российские власти только "уточняют" информацию, местные жители уже все "уточнили". Они пишут, что после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в Каменском районе, горит несколько цистерн.

Россияне публикуют кадры мощного пожара и констатируют, что "будут долго тушить". Пламя видно с трассы.

Есть большой риск, что огонь перекинется на соседние емкости, как это происходит в Пролетарске. Жители Каменска сообщили, что уже во время пожара прозвучал ещё один взрыв. По их словам, дыма так же много, как и в Пролетарске.

Как сообщают местные жители, под удар попал комбинат "Атлас" Росрезерва. Он специализируется на хранении нефтепродуктов. Кроме того, комбинат снабжает нефтепродуктами российскую армию.

"Это не первая атака, ранее 3 августа туда уже прилетали дроны ВСУ", — сказано в сообщении.

Кроме того, беспилотники атаковали и Воронежскую область. Там, как заявил губернатор Александр Гусев, якобы после падения фрагментов сбитого беспилотника, произошло "возгорание вблизи взрывоопасных объектов". По его словам, детонации не было, а пожар уже ликвидирован. При этом проводилась эвакуация местных жителей.

Как пишет ASTRA, по данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого хутора и села Евстратовка сначала эвакуировали, теперь им разрешили возвращаться домой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Омский нефтеперерабатывающий завод в России фактически остановил работу после взрыва, раздавшегося там днем 26 августа. Инцидент вывел из строя около половины мощностей крупнейшего российского НПЗ.