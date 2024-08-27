Минус половина мощностей: крупнейший российский НПЗ остановил работу после взрывов

Вывод из строя АВТ-11 может полностью прекратить процесс гидрокрекинга на НПЗ.

Омский нефтеперерабатывающий завод в России фактически остановил работу после взрыва, раздавшегося там днем 26 августа. Инцидент вывел из строя около половины мощностей крупнейшего российского НПЗ.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник рассказал, что в результате взрыва остановилась работа установки первичной переработки нефти АВТ-11, которая была самой производительной на всем НПЗ.

АВТ-11, запущенная в работу в 2023 году, перерабатывала 8,4 млн. тонн нефти в год и 1,2 млн. тонн газового конденсата, обеспечивая 41% мощности нефтезавода. Омский НПЗ производит 1/10 всего топлива в России: в 2023 году он произвел 5,07 млн ​​тонн автобензина (11,5% от общего производства), 8,1 млн тонн дизельного топлива (9,2%) и 1, 63 млн тонн авиакеросина (15%).

Вывод из строя АВТ-11 может полностью прекратить процесс гидрокрекинга на НПЗ, поскольку вакуумный газойль для него также производила АВТ-11. Установка АВТ-10, вторая по производительности, обеспечивает 37% мощности, но 1 августа там произошел пожар и неизвестно, доремонтировали ли ее или она все еще не работает.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром в понедельник, 26 августа, российские города Саратов и Энгельс (Саратовская область) атаковали беспилотники. Российские власти заявили, что и там и там "есть факты попадания обломков в жилые дома". Пострадали два человека. Примечательно, что рядом расположен военный аэродром "Энгельс", с которого утром 26 августа россияне подняли в небо Ту-95 для атаки на Украину.