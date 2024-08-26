Летели на аэродром "Энгельс"? Саратовскую область с утра атаковали беспилотники (видео)

По официальным данным, пострадавших нет

В понедельник, 26 августа, российские города Саратов и Энгельс (Саратовская область) атаковали беспилотники. Российские власти заявили, что и там и там "есть факты попадания обломков в жилые дома".

Как написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, БПЛА в области были ликвидированы средствами ПВО, но есть разрушения от падения обломков.

По данным росСМИ, первые взрывы прозвучали в Саратове около 6:10 по местному времени, ещё одна серия раздалась примерно через 15 минут. Было сбито несколько воздушных целей. Однако якобы в результате падения обломков а Саратове пострадал дом в ЖК "Волга Скай" — повреждена обшивка дома и выбиты стекла на трех этажах.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

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В Энгельсе обломки повредили крышу дома на улице Пушкина и верхний этаж здания. Также осколками посекло более 10 машин. О пострадавших не сообщается.

Стоит понимать, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений. Важно иметь в виду, что ВСУ не воюют против мирного населения России, поэтому целью атаки (если Украина вообще имеет к ней отношение), вероятно, мог быть аэродром "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, с которых россияне обстреливают Украину. Однако России важнее сохранить свои военные объекты, чем граждан, поэтому их ПВО может сбивать БПЛА над городами.

Как сообщал "Телеграф", утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины с воздушной тревоги. Около 6 часов утра в пределах Киевской области раздались взрывы. Вероятно, это результат работы ПВО.