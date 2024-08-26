В Киевской области прогремели мощные взрывы: первые подробности
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В этом регионе воздушная тревога
В понедельник, 26 августа, в пределах Киевской области раздались взрывы. Скорее всего работали Силы ПВО.
Об этом сообщили в столичных телеграммах каналах. Однако официальной информации пока не было. Также в области фиксируют БПЛА "шахед".
Позже мониторинговые каналы сообщили, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что взлетел МиГ-31К.
Как известно, эти истребители являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал", которые способны летать на большое расстояние и на огромных скоростях. Они сбиваются украинским ПВО, но с большим трудом.
В большинстве своем самолеты этого типа поднимаются в воздух для оказания психологического давления на украинцев, поскольку из-за сложности перехвата цели тревога превентивно объявляется по всей территории Украины.
Кроме того, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины с воздушной тревоги. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара, о подготовке которого сообщали накануне Дня Независимости. В воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95.
Ранее "Телеграф" писал, что 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности, в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охматдет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного горно-обогатительного комбината.