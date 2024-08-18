Вторая подряд: под Киевом гремели мощные взрывы, что известно о новой атаке РФ (обновляется)

Всех просят находиться в безопасных местах

Утром 18 августа в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой обстрела со стороны российских оккупантов.

В мониторинговых telegram-каналх пишут, что захватчики запустили крылатые ракеты. В настоящее время зафиксирована скоростная цель на город Нежин в Черниговской области, а также на Киевщину и Черкасскую область.

Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

В одном из пабликов отмечают, что, вероятно, захватчики могли запустить по Украине ракету "Искандер-К" на сверхнизкой высоте. Именно она могла быть зафиксирована в пределах воздушного пространства центральных областей.

Данные обновляются:

07:45 Начались отбои воздушной тревоги.

07:37 Проводится разведка на предмет выявления воздушных угроз.

07:33 В Броварах прогремели взрывы.

07:31 Крылатая ракета зафиксирована в направлении Броваров.

07:28 Ракета зафиксирована в 10 км от Киева.

07:25 Есть угроза обстрела для Василькова и Обухова Киевской области.

07:20 Крылатая ракета снова взяла курс на Киевщину.

07:17 Крылатая ракета с Черкасской области держит курс на Умань.

07:16 Изменение курса ракеты на Кировоградщину. Сейчас она пролетает недалеко от Смелы Черкасской области. В Киевской области уже чисто.

07:13 КР маневрирует на границе Киевской и Черкасской областей. Сейчас курс Южный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 августа на окраинах Киева и в Броварах прогремело несколько взрывов. Как выяснилось, российские захватчики запустили по городу ракеты. В мониторинговых каналах сообщили о работе ПВО.