В Днепре прогремели взрывы: над городом черный дым (видео, фото)

Оккупанты после атаки на город запустили разведывательный БПЛА

В Днепре 16 августа во время воздушной тревоги снова прогремели мощные взрывы. В небо поднимаются столбы черного дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Подробностей о разрушениях в результате взрывов или пострадавших к этому времени нет.

Воздушная тревога в Днепре была объявлена в 16:39, а взрывы прогремели в 16:42 и в 16:58. По предварительной информации, россияне атаковали Днепр ракетами. В сети пишут, что первый взрыв мог быть работой ПВО, однако требуется подтверждение этих данных от военных или местных властей. После взрывов в небо поднимается густой черный дым.

Также сообщается, что по состоянию на 17:08 на месте падения обломков или прилета сильный пожар. В области летает разведывательный дрон россиян. Горожан просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Киев атаковали дронами 16 августа. В столице звучали взрывы.