В Днепре раздался взрыв после объявления тревоги: что происходит

Вероятно, работала ПВО

Около 10:40 в пятницу, 16 августа, в Днепре прогремел взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.

О взрыве сообщил корреспондент "Телеграфа". Возможно, взрыв – результат работы ПВО.

В 10:42 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с юго-восточного направления. Тревога была объявлена по всей стране, кроме западных областей. По состоянию на момент публикации опасность продолжалась, жителей этих областей призывали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. В 11:11 дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве ночью 16 августа был слышен сильный взрыв. Это была работа сил противовоздушной обороны по российскому ударному беспилотнику, пытавшемуся атаковать столицу с востока.

Также мы рассказывали, что 15 августа мощные взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области. В одном из районов города после них в небо взвился огромный клуб дыма. Тревога в области была объявлена только после взрывов.