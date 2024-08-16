"Шахеды" закончились? Украину ночью атаковали неизвестные дроны

Все дроны были сбиты

В ночь на 16 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг использовал неизвестные беспилотные летательные аппараты по типу "Шахед". Также были задействованы баллистические ракеты и дроны-"мопеды", которые обычно запускают захватчики.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. По его словам, удары были нанесены тремя ракетами "Искандер-М", тремя БПЛА типа "шахед".

Кроме того, захватчики запустили по Украине беспилотники неизвестного типа. Они летели на нашу страну из Курской области.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях", — сказал Олещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле текущего года оккупанты применили два новых типа беспилотников в пяти атаках по Украине. Как известно, они изготовлены из пенопласта и фанеры. При этом, один из типов для передачи изображений оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона.

Чтобы напрячь украинскую ПВО, захватчики могли использовать и так называемые "герберы". Однако в них есть нюанс — они не несут взрывчатку.