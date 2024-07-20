Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо про нього (фото)

Его уже изучают специалисты

В ночь на субботу, 20 июля, россияне могли атаковать столицу новым дроном-камикадзе. Его обломки были зафиксированы после сбития.

Фото дрона публикуют в сети. На нем виден беспилотник самолетного типа неизвестной модели.

Характеристики БПЛА на данный момент неизвестны. Сообщается, что это не "шахед", однако очень похож на него по скорости.

"Летел на высоте 20-30 м, потому его не видели радары", — пишут в сообщениях.

Сбитые фрагменты уже изучают специалисты для дальнейшего понимания ситуации.

Дрон-камикадзе неизвестного типа

Отметим, что 20 июля взрывы были не только в Киеве, но и в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме БпЛА неустановленного типа в столице, россияне ударили по нашей стране тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М", одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16-ю "шахедами".

Напомним, вечером 19 июля прогремели взрывы в Николаеве. Враг ударил ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Погибло несколько человек, еще больше двух десятков ранены.

Один из погибших в результате ракетного удара — 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко. Ребенок не успел добежать до подъезда и принял на себя большую часть удара. Известно, что парень занимался народными танцами