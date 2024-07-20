Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо про нього (фото)

Його вже вивчають спеціалісти

У ніч проти суботи, 20 липня, росіяни могли атакувати столицю новим дроном-камікадзе. Його уламки було зафіксовано після збиття.

Фото дрона публікують у мережі. На ньому видно безпілотник літакового типу невідомої моделі.

Характеристики БПЛА наразі невідомі. Повідомляється, що це не "шахед", проте дуже схожий на нього за швидкістю.

"Летів на висоті 20-30 м, тому його не бачили радари", — пишуть у повідомленнях.

Збиті фрагменти вже вивчають фахівці для подальшого розуміння ситуації.

Дрон-камікадзе невідомого типу

Зазначимо, що 20 липня вибухи були не лише у Києві, а й у Київській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Окрім БпЛА невстановленого типу в столиці, росіяни вдарили по нашій країні трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16-ма "шахедами".

Нагадаємо, увечері 19 липня пролунали вибухи у Миколаєві. Ворог ударив ракетою Х-59 у паркан звичайного двору у місті. Загинуло кілька людей, ще понад два десятки поранено.

Один із загиблих внаслідок ракетного удару — 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко. Дитина не встигла добігти до під’їзду і прийняла на себе більшу частину удару. Відомо, що хлопець займався народними танцями