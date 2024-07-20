Проблема може бути розв’язана: експерт пояснив, що робити з дронами-розвідниками ворога

Процес виявлення та ураження розвідувальних БПЛА бажано автоматизувати

Розвідувальні БПЛА ворога, що годинами кружляють над територією України та корегують вогонь, стали справжньою проблемою для ЗСУ, втім у неї може бути вирішення. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

– Проблема може бути розв’язана шляхом визначення та застосування найбільш ефективного методу своєчасного виявлення та ураження розвідувальних БПЛА противника, ще до їх переміщення у зону нашого оперативного тилу й в ті сектора, де розташовані важливі об’єкти військової інфраструктури. Таких методів може бути одразу декілька, але очевидно, що найкращого ефекту дасть їх КОМПЛЕКСНЕ застосування. Бажано, цей процес автоматизувати, принаймні на рівні бойового управління відповідними силами та засобами, — пояснив Машовець.

Що ж стосується польської ППО, яка в рамках безпекового договору між Україною та Польщею може допомогти прикрити наше небо, то:

– У світі не існує такої системи ППО, яка була би здатна забезпечити стовідсоткове перехоплення засобів повітряного нападу противника. Гіпотетичне використання засобів польської ППО у повітряному просторі України, у якості підсилення української ППО — цілком можливе, — резюмував Машовець.

Нагадаємо, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети в українському повітряному просторі, які прямують до польської території. Відповідну угоду було підписано 8 липня.