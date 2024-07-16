"Шахед" з України? У повітрі Білорусі помітили щось дивне, на перехоплення підняли авіацію (карта)

Дрон пролетів сотні кілометрів

У ніч на 16 липня російські окупанти атакували північ України "шахедами". Повітряна тривога лунала майже всю ніч, а вже на ранок моніторинги помітили щось дивне. І це відбувається вже не вперше за останній час.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в районі 8:40 один із "шахедів" вилетів із території України та попрямував до Білорусі.

"Дрон прямував з боку Житомирської обл. України на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйск", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що прямо зараз (станом на 11:10) цей дрон імовірно долетів до Могильова.

"За нашими даними маршрут шахеда наступний: Захід до Білорусі в районі траси Р37 (д. Олександрівка) подальший рух на м. Наровля, далі БПЛА зайшов у Могильовську область і рухався на Бобруйск, Бихів, Березине і далі на Могильов. На поточний момент БПЛА вже пролетів над Білоруссю понад 300 км", — повідомляють автори каналу.

"Білоруський Гаюн" стверджує, що на перехоплення "шахеда" о 09:15 з аеродрому "Барановичі" було піднято винищувач Су-30 ВПС РБ, а з аеродрому "Мачулищи" о 09:10 вертоліт Мі-24 ВПС РБ.

Цікаво, що за останній час це вже четвертий такий інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на військовому параді в Мінську біля армії Білорусі були вперше помічені іранські "Шахеди".