Під ранок в Одесі пролунало кілька вибухів: чим ворог міг атакувати місто

Росіяни також всю ніч "кошмарили" Україну "шахедами"

Близько 4 години ранку в середу, 10 липня, в Одесі пролунали вибухи. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи у своєму Telegram-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов. Він закликав людей перебувати у укриттях.

Як повідомило "Суспільне", вибухів було три. Перший прогримів о 4 годині, наступний за хвилину і останній ще за хвилину.

Моніторингові пабліки написали, що росіяни запустили по Одесі дві крилаті ракети. Вони припинили своє існування у межах Одеського району, додали вони.

Крім того, пізно ввечері 9 липня в Україні оголосили тривогу у зв’язку із запуском Росією "шахедів". Як пише "Дзеркало тижня", близько 3 години ночі вибухи пролунали в Рівному, після них виникла заграва. У деяких районах області виникли перебої з електропостачанням.

Заграва після вибуху на Рівненщині

Також повідомлялося про звуки вибухів у Хмельницькій області. ППО відпрацьовувала ворожі безпілотники.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 9 липня у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці у Шевченківському районі. Внаслідок удару, який Росія завдала по столиці 8 червня, загинули 33 особи, серед них 5 дітей. 121 людина постраждала, серед них 10 дітей, ще 11 осіб було врятовано.