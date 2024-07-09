У Києві завершили розбір завалів знищеної РФ багатоповерхівки: знайшли тіло молодої дівчини (фото)

Число загиблих зросло

На місці російського удару по багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. При цьому там знайшли тіло ще однієї дівчини 18 років.

Про це проінформувала пресслужба ДСНС у своєму telegram-каналі увечері вівторка, 9 липня. Зараз на місці залишається група із майже сотні рятувальників та 8 одиниць техніки.

Зазначається, що тепер розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 — постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, росіяни 8 липня здійснили масштабну атаку на Україну та завдали серйозних пошкоджень Києву. Найбільша кількість жертв опинилась у будинку на вулиці Сальського, про який йдеться вище, там ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхового будинку.

Крім того, було завдано удару по будівлі дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у тому ж районі. Будівля зазнала суттєвого пошкодження.

Це не єдина лікарня, яку зруйнували росіяни своїми ракетами. Ще дві приватні клініки ISIDA та ADONIS перебували в одній будівлі у Дніпровському районі. Там росіяни вбили 7 людей.