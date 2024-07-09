У Києві зросло число загиблих внаслідок російської атаки: розбір завалів продовжується (фото)
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Під завалами ще можуть бути люди
У вівторок, 9 липня, під час розбору завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, яка зазнала значних руйнувань під час ворожого обстрілу, дістали тіло ще однієї загиблої жінки. Рятувальники деблокували за сьогодні вже 5 людей.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Йдеться про житловий будинок на Сирці.
Внаслідок ракетного удару по п'ятиповерховому будику на вулиці Сальського загинуло 12 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Наразі відомо, що загалом у столиці внаслідок учорашньої ворожої атаки загинуло 32 особи, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 осіб врятовано.
Нагадуємо, у понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких влучила у п’ятиповерховий жилий будинок на вулиці Сальського. Цілий під’їзд був зруйнований, сусідні отримали серйозні пошкодження.
На місці одразу почали пошуково-рятувальну операцію. Під завалами чули крики людей.
Також у столиці лунали вибухи в різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, зокрема обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".
Раніше "Телеграф" писав, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" у Києві завершено. Відомо, скільки людей загинуло внаслідок прильоту російської ракети.