У Києві зросло число загиблих внаслідок російської атаки: розбір завалів продовжується (фото)

Під завалами ще можуть бути люди

У вівторок, 9 липня, під час розбору завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, яка зазнала значних руйнувань під час ворожого обстрілу, дістали тіло ще однієї загиблої жінки. Рятувальники деблокували за сьогодні вже 5 людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Йдеться про житловий будинок на Сирці.

Внаслідок ракетного удару по п'ятиповерховому будику на вулиці Сальського загинуло 12 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Розбір завалів у Шевченківському районі

Наразі відомо, що загалом у столиці внаслідок учорашньої ворожої атаки загинуло 32 особи, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 осіб врятовано.

Нагадуємо, у понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких влучила у п’ятиповерховий жилий будинок на вулиці Сальського. Цілий під’їзд був зруйнований, сусідні отримали серйозні пошкодження.

На місці одразу почали пошуково-рятувальну операцію. Під завалами чули крики людей.

Також у столиці лунали вибухи в різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, зокрема обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".

Раніше "Телеграф" писав, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" у Києві завершено. Відомо, скільки людей загинуло внаслідок прильоту російської ракети.