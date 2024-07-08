Загиблі діти та зруйнований під’їзд: росіяни поцілили у багатоповерхівку у Києві (ексклюзивні фото)

Розбір завалів продовжується, кадри з місця події

У понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких влучила у п’ятиповерховий жилий будинок на вулиці Сальського. Цілий під’їзд був зруйнований, сусідні отримали серйозні пошкодження.

На місці одразу почали пошуково-рятувальну операцію, під завалами чули крики людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Пізніше у соцмережах з’явилась інформація, що вдалось витягнути з-під завалів жінку. Вона у важкому стані. Особисто на місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На кадрах видно ступінь руйнувань від ракетного удару.

За даними Київської міської прокуратури, у Шевченківському районі 5 загиблих після ворожої атаки. Усі цивільні. Загальна кількість жертв ранкового ракетного обстрілу досягла 19, також відомо про 59 постраждалих. Офіс Генпрокурора повідомив, що з-під завалів багатоквартирного будинку дістали тіла двох дітей.

Пізніше Кличко актуалізував дані про постраждалих. Поранення отримали 96 людей, з них ― троє дітей.

У Києві вибухи лунали в різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, зокрема обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни атакували Україну 38 ракетами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах, з них 30 вдалось збити.