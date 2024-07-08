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Загиблі діти та зруйнований під’їзд: росіяни поцілили у багатоповерхівку у Києві (ексклюзивні фото)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Знову жертви серед цивільних Новина оновлена 08 липня 2024, 17:03
Знову жертви серед цивільних. Фото Колаж "Телеграфу"

Розбір завалів продовжується, кадри з місця події

У понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких влучила у п’ятиповерховий жилий будинок на вулиці Сальського. Цілий під’їзд був зруйнований, сусідні отримали серйозні пошкодження.

На місці одразу почали пошуково-рятувальну операцію, під завалами чули крики людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Пізніше у соцмережах з’явилась інформація, що вдалось витягнути з-під завалів жінку. Вона у важкому стані. Особисто на місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На кадрах видно ступінь руйнувань від ракетного удару.

Удар по багатоповерхівці 8 липня
Удар по багатоповерхівці у Києві
Через удар по багатоповерхівці зруйнований під'їзд

За даними Київської міської прокуратури, у Шевченківському районі 5 загиблих після ворожої атаки. Усі цивільні. Загальна кількість жертв ранкового ракетного обстрілу досягла 19, також відомо про 59 постраждалих. Офіс Генпрокурора повідомив, що з-під завалів багатоквартирного будинку дістали тіла двох дітей.

Один під'їзд повністю зруйнований
Наслідки удару по багатоповерхівці
Сусідні під'їзди сильно постраждали
Наслідки ракетного удару по житловому будинку
На місці ракетного удару працюють екстренні служби
Пожежники на місці події

Пізніше Кличко актуалізував дані про постраждалих. Поранення отримали 96 людей, з них ― троє дітей.

Розбір завалів продовжується
Від удару постраждали квартири в інших під'їздах та будинках
Наслідки вибухів у Києві 8 липня
Робота рятувальників на місці вибуху
Працівники ДСНС розбивають завали
Працівники ДСНС на місці події 08.07.24
Наслідки ракетного удару, зруйнований будинок
Наслідки обстрілу

У Києві вибухи лунали в різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, зокрема обстріляли дитячу лікарню "Охматдит".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни атакували Україну 38 ракетами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах, з них 30 вдалось збити.

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#Київ #Росія #Обстріл #Загиблі #Фото