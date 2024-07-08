Масований удар РФ: віцеспікерка Верховної Ради закликала демократичні країни оцінити дії країни-терориста та надати Україні ППО

Росія повинна відповісти за воєнні злочини проти дітей, наголосила Олена Кондратюк

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала спікерок країн демократичного світу дати належну оцінку діям країни-терориста РФ на тлі масованого удару по Україні у понеділок, 8 липня.

"Жахливий ранок для нашої країни. Росія — країна-терорист просто вбиває наших дітей на очах в усього світу. Мало того, що вона викрадає, примусово вивозить, депортує українських дітей, вона ще й цілиться в їхнє життя і просто вбиває їх", — сказала вона у зверенні, опублікованому в Facebook.

Кондратюк звернулася до всіх спікерок країн демократичного світу, а також до всіх міжнародних організацій з проханням дати належну оцінку діям країни-терориста.

"Росія повинна відповісти за ці злочини, воєнні злочини проти наших дітей", — сказала вона.

За її словами, Україні потрібна ППО та ракети.

"Не будьте осторонь нашої трагедії", — додала вона.