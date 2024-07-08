Массированный удар РФ: вице-спикер Верховной Рады призвала демократические страны оценить действия страны-террориста и предоставить Украине ПВО

Россия должна ответить за военные преступления против детей, подчеркнула Елена Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала спикеров стран демократического мира дать надлежащую оценку действиям страны-террориста РФ на фоне массированного удара по Украине в понедельник, 8 июля.

"Ужасное утро для нашей страны. Россия — страна-террорист просто убивает наших детей на глазах всего мира. Мало того, что она похищает, принудительно вывозит, депортирует украинских детей, она еще и целится в их жизнь и просто убивает их", — сказала она в обращении, опубликованном в Facebook.

Кондратюк обратилась ко всем спикеркам стран демократического мира, а также ко всем международным организациям с просьбой дать надлежащую оценку действиям страны-террориста.

"Россия должна ответить за эти преступления, военные преступления против наших детей", — сказала она.

По ее словам, Украине нужны ПВО и ракеты.

"Не будьте в стороне от нашей трагедии", — добавила она.