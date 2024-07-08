Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)

На месте серьезные разрушения

Утром 8 июля российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине, в ходе которой Киев также попал под обстрел. Был прилет по помещению детской специализированной больницы "Охматдет" в столице.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия. Он показал последствия ракетной атаки.

Здание получило серьезные повреждения. Неравнодушные граждане самостоятельно начали разбирать завалы на месте прилета по больнице, чтобы спасти оказавшихся там людей.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что в "Охматдет" приехала помощь – более 500 человек сил правопорядка.

"Мы работаем в сменном режиме, потому что силы покидают одних волонтеров, заходят другие — полицейские и спасатели, силы правопорядка. Поэтому в эту работу включены все", – отметил министр.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых.

Детей с родителями эвакуировали буквально вместе с капельницами, а также другим оборудованием. Их перевезут в коммунальные больницы города.

На фото, сделанных журналисткой "Телеграфа" Марины Шашковой, видно, что внутри здания некоторые кабинеты частично разрушены.

В больнице "Охматдет" сейчас 16 пострадавших. Семеро из них – дети. 15 пострадавших госпитализировали. Об этом сказал мэр города Виталий Кличко.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ракетной атаке по Киеву 8 июля. Помимо баллистической угрозы, оккупанты также поднимали тактическую авиацию в нескольких регионах и по меньшей мере три носителя "Кинжалов" МиГ-31К.