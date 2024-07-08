Оккупанты разрушили детскую больницу "Охматдет": фото и видео последствий

Глава государства уже отреагировал на циничный обстрел РФ

В понедельник, 8 июля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, российские террористы попали в здание детской больницы "Охматдет".

Попадания по детской больнице — что известно

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", – написал Кличко в Telegram.

Позже мэр столицы написал, что пациенты детской больницы, куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Неравнодушные люди помогают разбирать завалы больницы

Глава Офиса президента также отреагировал на циничный обстрел РФ.

"Детская больница, целенаправленный удар россиян", — отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Он также опубликовал фотографию, где написал следующее: "Хочу, чтобы это видел весь мир и не молчал. Больные дети после удара россиян по больнице "Охматдет".

Президент Украины Владимир Зеленский показал результаты. Он написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших Сейчас неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против человечности в целом. не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", – написал Владимир Зеленский.

По информации "Общественного" в больнице "Охматдет" повреждено токсикологическое отделение медучреждения, ранены. В сети также публикуют кадры раненого мальчика.

Кроме этого, в больнице разрушены операционные. В ходе атаки шли две операции.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, одного человека уже вытащили из-под завалов в "Охмадите".

На месте происшествия работает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал последствия русской атаки по детской больнице.