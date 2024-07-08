Оккупанты снова "крыли" Украину ракетами: где раздавались взрывы, есть ли прилеты (обновлено)

"Телеграф" рассказал о ночной атаке врага

В понедельник, 8 июля, оккупанты совершили очередную атаку по Украине крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95. В некоторых регионах Украины раздавались взрывы

Ночная атака — что известно

По данным воздушных сил и мониторинговых каналов, ракеты заходили с севера. Первые ракеты были в направлении Черниговской области, затем держали курс на Киевщину, а позже направились в Житомир. Мониторинговые каналы также писали, что ракеты двигались в направлении Черкасской области, а затем держали курс в Винницкую область.

О взрывах сообщали как в Киевской области, так и в Житомире. Были ли они обусловлены работой ПВО или прилетами, пока неизвестно.

Кроме этого, в Николаеве также раздавались взрывы. Перед этим воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Также в ночь на 8 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ зафиксировали значительную активность тактической вражеской авиации на Востоке и Юго-Востоке.

В воздушных силах прокомментировали ночную атаку по мирным городам Украины. Там отметили, что ночью 8 июля враг атаковал нашу страну ракетами воздушного и наземного базирования:

4-я Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской обл. – РФ);

2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков – Курская обл. – Рф, Крым).

Саратовская область РФ

Курская область РФ

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

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