Пострадавшие люди и значительные разрушения: появились подробности ночной атаки РФ на Киевскую область (фото)

Ночью удалось сбить две крылатые ракеты "Калибр"

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Киевской области, где сегодня ночью удалось сбить две российских ракеты. Сообщается, что в результате падения обломков в одном из районов области частично разрушены частные дома и другие сооружения.

Информация об этом появилась на странице ГСЧС Украины, в Telegram. В результате инцидента пострадали два человека.

В Киевской области ночью удалось сбить две крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которые российские террористы запустили из акватории Азовского моря. В результате падения обломков ракет, существенные повреждения получили несколько частных домов и хозяйственных сооружений.

Для ликвидации последствий вражеского обстрела были задействованы две единицы специальной спасательной техники и 15 чрезвычайников. Кроме того, на месте происшествия работают психологи и медицинские работники ГСЧС.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Харькове завершили разбор завалов 5-этажного дома, куда россияне попали корректируемыми авиабомбами (КАБ).