Ракетная атака по Украине: российские оккупанты выпустили ракеты (обновляется)

Оккупанты в очередной раз устроили ракетный террористический акт против Украины

Российские террористы в ночь с 21 на 22 июня запустили по Украине крылатые ракеты Х-101. Пуски совершали от четырех до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 в 02:20, ракеты запускались из района Энгельса (Саратовская область РФ), ориентировочно ракеты будут в воздушном пространстве через 40-60 минут. По всем областям дали ракетную тревогу.

Согласно сообщениям Воздушных сил Украины и мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины также присутствуют ударные беспилотники российских террористов. Есть и другие ракетные угрозы, которые не следует игнорировать.

02:20 Российские террористы выпустили ракеты Х-101 из района Саратовской области России. Приблизительно через час можно ожидать ракеты террористов в воздушном пространстве Украины.

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Как сообщал "Телеграф", ночью 12 июня террористы запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три с авиабазы "Оленья", один с "Энгельс-2") с пусковых рубежей вблизи города Энгельс. Также по Украине били ракетами самолеты МиГ-31. Взрывы звучали преимущественно в Киеве – на этот раз российские террористы сосредоточили усилия на столице. Киев атаковали Х-101, "Кинжалы" и ударные беспилотники. Также взрыв произошел в Одессе.

Российские террористы, как считалось, ночью 20 июня сымитировали пуск по Украине крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Имитацию пусков террористы осуществляли из Саратовского района РФ (Энгельс) и из Каспийского региона силами четырех ракетоносцев Ту-95МС. Однако позже стало известно, что ракеты террористы все же выпустили, но воздушные силы перепутали их с ракетами Х-59/Х-69 и сбили.

В ночь на пятницу, 21 июня, россияне ударили по Украине с самолетов тактической авиации. Воины противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.