Ракетна атака по Україні: російські окупанти випустили ракети (оновлюється)

Окупанти вчергове влаштували ракетний терористичний акт проти України

Російські терористи вночі з 21 на 22 червня запустили по Україні крилаті ракети Х-101. Пуски здійснювали від чотирьох до п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95 о 02:20, ракети запускалися з району Енгельсу (Саратовська область РФ), орієнтовно ракети будуть у повітряному просторі через 40-60 хвилин. По всім областям дали ракетну тривогу.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил України та моніторингових каналів, також у повітряному просторі України присутні ударні безпілотники російських терористів. Є й інші ракетні загрози, які не варто ігнорувати.

04:20 Залишки крилатих ракет знову розділилися на кілька груп. Одна на Хмельниччині, друга летить у бік Львівської області, також є ракети у бік Івано-Франківщини. Одна з груп ракет (або окрема ракета) могла перетнути кордон України та Білорусі – зараз її не спостерігають.

04:10 Винищувальна авіація та ППО працюють по російським ракетам. Залишки крилатих ракет розвернулися на Старокостянтинів. Також ще одна група крилатих ракет увійшла в повітряний простір України – ймовірно, друга хвиля пусків з Ту-95.

03:55 Загроза крилатих ракет для Умані та Вінницької області, також ракети літають на півночі Житомирщини. Луцьк – вибухи, ведеться робота ППО по безпілотниках.

03:45 Поки що фіксується дві групи крилатих ракет: Х-101 (північ Київщини та Чернігівщини) та "Калібр" (південь Одещини курсом на Вінничину). Для західних регіонів також зберігається загроза ударних БПЛА терористів.

03:35 Зафіксовані перші крилаті ракети Х-101 у повітряному просторі України курсом на Київщину та Полтавщину. Також зафіксовано крилату ракету (попередньо "Калібр") у бік Миколаєва.

03:05 По ракетам чисто. Залишається загроза від безпілотників, також очікується підльот запущених терористами Х-101.

02:57 Зафіксовано крилаті ракети невстановленого типу у напрямку Запоріжжя. Попередньо, курс – Дніпро, або безпосередньо Запоріжжя.

02:50 Літаки Ту-95 терористів входять у пусковий район біля Каспію.

02:20 Російські терористи випустили ракети Х-101 з району Саратовської області Росії. Приблизно через годину можна очікувати ракети терористів у повітряному просторі України.

(оновлюється)

Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня терористи запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.

Російські терористи, як вважалося, вночі 20 червня зімітували пуск по Україні крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імітацію пусків терористи здійснювали з Саратовського району РФ (Енгельс) та з Каспійського регіону силами чотирьох ракетоносців Ту-95МС. Проте пізніше стало відомо, що ракети терористи все ж випустили, але Повітряні сили переплутали їх з ракетами Х-59/Х-69 та позбивали.

У ніч на п'ятницю, 21 червня, росіяни вдарили по Україні з літаків тактичної авіації. Воїни протиповітряної оборони збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.