Вночі росіяни вдарили по Україні ракетами: в яких областях лунали вибухи

Ворог тероризує Україну щоночі

У ніч на п'ятницю, 21 червня, росіяни вдарили по Україні з літаків тактичної авіації. Воїни протиповітряної оборони збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він уточнив, що усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Нагадаємо, спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що Україна отримає від США пріоритет на постачання боєприпасів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS. Це означає, що Київ буде отримувати ракети для цих систем пришвидшеними темпами, навіть на шкоду іншим американським контрактам. За його словами, таке рішення було ухвалене через посилення російських атак проти української енергетики. Україна зараз потребує максимум можливих систем ППО та боєприпасів для них.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", ніч на 21 червня в Росії була тривожною. Безпілотники навідалися у кілька населених пунктів Краснодарського краю, а також вчергове підсмажили Ільський нафтопереробний завод. В мережі з'явилися яскраві відео наслідків.