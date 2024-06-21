Ситуація надзвичайно важка: ворог відчайдушно рветься до Часового Яру (карта боїв)

Ворог обстрілює його керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння

Росіяни ведуть інтенсивні наступальні дії в районі Часового Яру, вони намагаються обійти населений пункт із півночі та півдня. Для посилення оборони туди відправлено підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила.

"Повідомляємо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру. Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня. Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння", — повідомляється на Facebook-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.

Воїни 24-ї бригади активно знищують ворожу піхоту та техніку, ламаючи плани окупантів. Вони змушують росіян платити величезну ціну за кожен метр захопленої української землі.

"На жаль, у нас теж є втрати. Вічна пам’ять і слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного. Битва триває", — додали в 24 ОМБр.

Увечері 20 червня у зведенні Генштабу повідомлялося, що окупанти наростили зусилля на Покровському напрямку. З початку доби четверга ворог вчинив там 48 штурмових та наступальних дій.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень триває. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення", – повідомили у ГШ.

Карта боїв поблизу Часового Яру 21.06.2024

Крім того, ворог безуспішно намагався просунутися на Курахівському напрямку. Надвечір 20 червня налічувалося 13 бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 21 червня безпілотники відвідали кілька населених пунктів Краснодарського краю Росії. Також БПЛА вкотре підсмажили Ільський нафтопереробний завод.