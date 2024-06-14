Місто розбите вщент: як виглядає зараз Часів Яр з висоти пташиного польоту (відео)

ЗСУ продовжують тримати місто під своїм контролем

Російські окупанти продовжують руйнувати місто Часів Яр Донецької області. У мережі з'явилося відео з безпілотника, на якому видно масштаби руйнувань.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі. У різних місцях видно пожежі, які, найімовірніше, виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Попри те, що місто наразі не придатне для життя, тут і досі залишаються цивільні мешканці. За даними Донецької ОВА, станом на початок травня у Часовому Яру перебувало понад 600 мирних жителів.

Варто зазначити, що до широкомасштабного вторгнення Росії у цьому населеному пункті проживало понад 16 тисяч людей. Майже всі вони втратили свої домівки та були вимушені покинути місто.

Наразі на околицях Часового Яру тривають важкі бої. Російські окупанти усіма силами намагаються захопити місто. Проте українські захисники роблять все можливе, щоб зірвати плани ворога.

Часів Яр на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв російські окупанти застосовують для обстрілу міста Часів Яр реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами. Такі боєприпаси знищують та випалюють все на своєму шляху.