Росіяни випалюють все на своєму шляху: військові розповіли, що зараз відбувається в Часовому Яру (відео)

ЗСУ продовжують тримати Часів Яр під своїм контролем

Російські окупанти продовжують завдають ударів по місту Часів Яр Донецької області. Зокрема, вони застосовують реактивні системи залпового вогню з термобаричними боєприпасами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. Він зазначив, що такі боєприпаси "знищують та випалюють все на своєму шляху".

На його думку, таким чином ворог намагається позбавити українських захисників місць, де вони можуть оборонятися. За словами речника, росіяни не припиняють спроб прориву в районі міста та ведуть активні обстріли.

Волошин підкреслив, що минулого тижня російські окупанти здійснили 8350 обстрілів українських позицій. Водночас сам Часів Яр ворог обстріляв 2300 разів.

За його словами, у четвер, 6 червня, в районі міста було зафіксовано 1100 ворожих атак з мінометів та артилерії, а саме місто ворог обстріляв 302 рази. Речник також повідомив, що російська авіація станом на ранок 6 червня скинула 5 керованих авіаційних бомб.

Крім того, Волошин повідомив, що росіяни провели три штурми, більшість яких здійснювалася з застосовання бронетехніки. Водночас українські військові ліквідували 75 росіян, а ще 92 — отримали поранення.

Своєю чергою речник Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі "Еспресо" повідомив, що протягом останніх днів російські війська активізували бойові дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки. За його словами, ворог намагається покращити своє тактичне положення і тим самим, можливо, створити певні передумови для активності в районі Іванівського.

Часів Яр на мапі

При цьому Музичук підкреслив, що українські захисники утримують оборону й відбивають усі штурми, в яких противник більше застосовує бронетехніки. За словами речника, на цьому напрямку одна з бригад минулого тижня знищила 5 танків.

Крім того, співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі "Еспресо" зазначив, що ворог сконцентрував понад 500 тисяч військових на всій окупованій території та вздовж кордонів. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення ця цифра була близько 170 тисяч осіб.

Погорілий зазначив, що концентрація противника вздовж північних кордонів є і була весь цей час. А в районі Харківщини, за його словами, спостерігається певною мірою реалізацію концентрації сил загарбників.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія в Україні зосередила понад півмільйона військових, що втричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. На початок червня на окупованих територіях та вздовж кордону залучено армію з 550 тисяч військових Росії.