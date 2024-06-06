Россияне выжигают все на своем пути: военные рассказали, что сейчас происходит в Часовом Яре (видео)

ВСУ продолжают держать Часов Яр под своим контролем

Российские оккупанты продолжают наносить удары по городу Часов Яр Донецкой области. В частности, они используют реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что подобные боеприпасы "уничтожают и выжигают все на своем пути".

По его мнению, таким образом, враг пытается лишить украинских защитников мест, где они могут обороняться. По словам спикера, россияне не прекращают попыток прорыва в районе города и ведут активные обстрелы.

Волошин подчеркнул, что на прошлой неделе российские оккупанты совершили 8350 обстрелов украинских позиций. В то же время сам Часов Яр враг обстрелял 2300 раз.

По его словам, в четверг, 6 июня, в районе города было зафиксировано 1100 вражеских атак из минометов и артиллерии, а сам город враг обстрелял 302 раза. Спикер также сообщил, что российская авиация по состоянию на утро 6 июня сбросила 5 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, Волошин сообщил, что россияне провели три штурма, большинство из которых осуществлялось с применением бронетехники. В то же время украинские военные ликвидировали 75 россиян, а еще 92 получили ранения.

В свою очередь спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире "Эспрессо" сообщил, что в течение последних дней российские войска активизировали боевые действия южнее Часового Яра в районе Клищиевки и Андреевки. По его словам, враг пытается улучшить свое тактическое положение и, тем самым, возможно, создать определенные предпосылки для активности в районе Ивановского.

Часов Яр на карте

При этом Музычук подчеркнул, что украинские защитники удерживают оборону и отражают все штурмы, в которых противник больше применяет бронетехнику. По словам спикера, на этом направлении одна из бригад на прошлой неделе уничтожила 5 танков.

Кроме того, соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" отметил, что враг сконцентрировал более 500 тысяч военных на всей оккупированной территории и вдоль границ. По его словам, в начале полномасштабного вторжения эта цифра составляла около 170 тысяч человек.

Погорелый отметил, что концентрация противника вдоль северных границ есть и была все это время. А в районе Харьковщины, по его словам, наблюдается в известной степени реализация концентрации сил захватчиков.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия в Украине сосредоточила более полумиллиона военных, что в три раза больше, чем в начале полномасштабного вторжения. К началу июня на оккупированных территориях и вдоль границы привлечена армия из 550 тысяч военных России.