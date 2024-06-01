Стерте вщент: як виглядає Вовчанськ зі супутника зараз і яким місто було до атак росіян (фото)

Найбільше постраждала північна частина міста

Російські окупанти майже вщент знищили місто Вовчанськ Харківської області. На супутникових знімках помітно, що від міста за три тижні практично нічого не залишилось.

Найбільше постраждала північна частина міста. Про це пише Deep State.

"Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності", — йдеться у повідомленні.

Водночас можна порівняти знімки з тими, які відображає Google Maps до російських атак. На них місто ще ціле та придатне до життя.

Зауважимо, що Сили оборони України наразі контролюють понад 70% міста Вовчанськ Харківської області. У населеному пункті тривають вуличні бої. Росіяни намагаються просуватись на цьому напрямку малими групами, щоб закріпитись на території. Однак успіхів ворог не має.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею почали ширитись фотографії Вовчанська з висоти пташиного польоту, на яких видно тіла мирних мешканців міста. Поряд з ними помітні навіть вирви від вибухів. Опубліковані кадри мають разючу схожість з фотографіями з Бучі, як облетіли весь світ.