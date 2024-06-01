Стертый полностью: как выглядит Волчанск со спутника сейчас и каким город был до атак россиян (фото)

Больше всего пострадала северная часть города

Российские оккупанты почти полностью уничтожили город Волчанск Харьковской области. На спутниковых снимках видно, что от города за три недели практически ничего не осталось.

Больше всего пострадала северная часть города. Об этом пишет Deep State.

"Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожены и не подлежат восстановлению. Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности", — говорится в сообщении.

В то же время можно сравнить снимки с отображаемыми Google Maps до российских атак. На них город еще цел и пригоден к жизни.

Отметим, что Силы обороны Украины контролируют более 70% города Волчанск Харьковской области. В населенном пункте продолжаются уличные бои. Россияне пытаются продвигаться по этому направлению малыми группами, чтобы закрепиться на территории. Однако успехов враг не имеет.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью начали распространяться фотографии Волчанска с высоты птичьего полета, на которых видны тела мирных жителей города. Рядом с ними можно увидеть даже воронки от взрывов. Опубликованные кадры имеют поразительное сходство с фотографиями из Бучи, как облетели весь мир.